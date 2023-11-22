Wie weit ist eine Galaxie entfernt, deren Licht 13 Milliarden Jahre zu uns gebraucht hat?

Eine solche Galaxie ist heute nicht etwa 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, wie man vielleicht zunächst annehmen könnte. Seit das Licht die Galaxie verlassen hat, hat sich das Universum nämlich weiter ausgedehnt. Wie weit sie heute entfernt ist, hängt damit vom kosmologischen Modell ab, dass man den Berechnungen zugrunde legt. In der Standardkosmologie würde man eine Entfernung von rund 30 Milliarden Lichtjahre annehmen.

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