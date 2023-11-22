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Wie weit ist eine Galaxie entfernt, deren Licht 13
Milliarden Jahre zu uns gebraucht hat?
Eine solche Galaxie ist heute nicht etwa 13 Milliarden Lichtjahre von uns
entfernt, wie man vielleicht zunächst annehmen könnte. Seit das Licht die
Galaxie verlassen hat, hat sich das Universum nämlich weiter ausgedehnt. Wie
weit sie heute entfernt ist, hängt damit vom kosmologischen Modell ab, dass man
den Berechnungen zugrunde legt. In der Standardkosmologie würde man eine
Entfernung von rund 30 Milliarden Lichtjahre annehmen.
(ds/22. November
2023)
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