Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Wie intensiv wird in eine bestimmte Richtung von unserer Sonne nach extrasolaren Planeten gesucht?

Da sich die Erde um die eigene Achse und zusätzlich noch um die Sonne dreht, sind die uns vertrauten Richtungsangaben nicht wirklich in den Weltraum übertragbar. Extrasolare Planeten sucht man beispielsweise um Sterne in relativer Nähe zur Sonne oder um bestimmte Sterntypen, von denen man glaubt, dass sich um sie mit größerer Wahrscheinlichkeit lebensfreundliche Welten finden lassen sollten. Oder man überwacht einfach systematisch eine bestimmte sternreiche Himmelsregion, um bei möglichst vielen Sternen nach Sonnen zu suchen, vor denen vielleicht ein Planet vorüberzieht. Es gibt also eine ganze Reihe von Auswahlkriterien, allein eine bestimmte "Richtung" ist da nicht von Bedeutung. (ds/21. November 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.