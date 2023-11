Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie intensiv wird in eine bestimmte Richtung von unserer Sonne nach extrasolaren Planeten gesucht? Da sich die Erde um die eigene Achse und zusätzlich noch um die Sonne dreht, sind die uns vertrauten Richtungsangaben nicht wirklich in den Weltraum übertragbar. Extrasolare Planeten sucht man beispielsweise um Sterne in relativer Nähe zur Sonne oder um bestimmte Sterntypen, von denen man glaubt, dass sich um sie mit größerer Wahrscheinlichkeit lebensfreundliche Welten finden lassen sollten. Oder man überwacht einfach systematisch eine bestimmte sternreiche Himmelsregion, um bei möglichst vielen Sternen nach Sonnen zu suchen, vor denen vielleicht ein Planet vorüberzieht. Es gibt also eine ganze Reihe von Auswahlkriterien, allein eine bestimmte "Richtung" ist da nicht von Bedeutung. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.