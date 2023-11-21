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Wie intensiv wird in eine bestimmte Richtung von unserer
Sonne nach extrasolaren Planeten gesucht?
Da sich die Erde um die eigene Achse und zusätzlich noch um die Sonne dreht,
sind die uns vertrauten Richtungsangaben nicht wirklich in den Weltraum
übertragbar. Extrasolare Planeten sucht man beispielsweise um Sterne in
relativer Nähe zur Sonne oder um bestimmte Sterntypen, von denen man glaubt,
dass sich um sie mit größerer Wahrscheinlichkeit lebensfreundliche Welten finden
lassen sollten. Oder man überwacht einfach systematisch eine bestimmte
sternreiche Himmelsregion, um bei möglichst vielen Sternen nach Sonnen zu
suchen, vor denen vielleicht ein Planet vorüberzieht. Es gibt also eine ganze
Reihe von Auswahlkriterien, allein eine bestimmte "Richtung" ist da nicht von
Bedeutung.
(ds/21. November
2023)
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