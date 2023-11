Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie war es möglich, dass sich die Astronauten in der Mondlandefähre ohne Helm aufgehalten haben? In den Mondlandefähren der Apollo-Missionen gab es eine Sauerstoffatmosphäre, so dass die Besatzung hier keine Raumanzüge tragen musste. Diese wurden erst vor dem Ausstieg auf den Mond angezogen. Da die Landefähren keine Luftschleusen besaßen, wurde dazu die Atmosphäre abgelassen. Die Landefähren hatten Sauerstofftanks dabei, die an der Abstiegsstufe befestigt waren. So konnte nach der Rückkehr in die Landefähre wieder eine Sauerstoffatmosphäre aufgebaut werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.