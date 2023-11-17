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Wie war es möglich, dass sich die Astronauten in der
Mondlandefähre ohne Helm aufgehalten haben?
In den Mondlandefähren der Apollo-Missionen gab es eine Sauerstoffatmosphäre, so
dass die Besatzung hier keine Raumanzüge tragen musste. Diese wurden erst vor
dem Ausstieg auf den Mond angezogen. Da die Landefähren keine Luftschleusen
besaßen, wurde dazu die Atmosphäre abgelassen. Die Landefähren hatten
Sauerstofftanks dabei, die an der Abstiegsstufe befestigt waren. So konnte nach
der Rückkehr in die Landefähre wieder eine Sauerstoffatmosphäre aufgebaut
werden.
(ds/17. November
2023)
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