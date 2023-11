Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Befindet sich unsere Sonne auch in einem Kugelsternhaufen? Nein, sonst würde unser Nachthimmel ganz anders aussehen, insbesondere wenn wir uns im Zentralbereich des Haufens befinden würden. Außerdem könnte man fragen, ob es uns überhaupt geben würde, da die Bedingungen für die Entstehung von Planeten in Kugelsternhaufen zumindest anspruchsvoll sein sollten. Die Sonne könnte aber bei ihrer Entstehung Teil eines offenen Sternhaufens gewesen sein, der sich aber in der Zwischenzeit aufgelöst hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.