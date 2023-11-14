Sind Meteoroiden immer gleich schnell oder gibt es da sehr große Unterschiede?

Die Geschwindigkeit, mit der Meteoroiden in die Erdatmosphäre eindringen (erst auf der Erdoberfläche wird aus einem Meteoroid dann ein Meteorit) sind durchaus verschieden und schwanken zwischen etwa elf und 72 Kilometern pro Sekunde. Beim Flug durch die Erdatmosphäre werden sie aber stark abgebremst und erreichen schließlich eine Geschwindigkeit von vielleicht 90 bis 180 Meter pro Sekunde.

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