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Sind Meteoroiden immer gleich schnell oder gibt es da sehr
große Unterschiede?
Die Geschwindigkeit, mit der Meteoroiden in die Erdatmosphäre eindringen (erst
auf der Erdoberfläche wird aus einem Meteoroid dann ein Meteorit) sind durchaus
verschieden und schwanken zwischen etwa elf und 72 Kilometern pro Sekunde. Beim
Flug durch die Erdatmosphäre werden sie aber stark abgebremst und erreichen
schließlich eine Geschwindigkeit von vielleicht 90 bis 180 Meter pro Sekunde.
(ds/14. November
2023)
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