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Die Masse des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße
ist winzig im Vergleich zur gesamten Masse der Sterne der Milchstraße. Wieso
drehen sich dann alle Sterne um dieses Schwarze Loch?
Das zentrale supermassereiche Schwarze Loch macht in der Tat - und trotz seiner
gewaltigen Masse - nur einen winzigen Bruchteil der Gesamtmasse der Milchstraße
aus. Warum kreisen dann alle Sterne um dieses Schwarze Loch? Die Antwort ist
relativ trivial: Die Sterne drehen sich in Wirklichkeit nicht um das Schwarze
Loch, sondern um den Massenmittelpunkt unserer Heimatgalaxie - und dieser liegt
im Zentrum der Galaxie, dort, wo sich auch das Schwarze Loch befindet. Gäbe es
dort kein Schwarzes Loch würden sich die meisten Sterne genauso weiter um das
Zentrum der Galaxie bewegen wie heute. Eine Ausnahme dürften lediglich die
Sterne bilden, die in unmittelbarer Nähe um das Schwarze Loch kreisen.
(ds/7. November
2023)
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