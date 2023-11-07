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Die Masse des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße ist winzig im Vergleich zur gesamten Masse der Sterne der Milchstraße. Wieso drehen sich dann alle Sterne um dieses Schwarze Loch?

Das zentrale supermassereiche Schwarze Loch macht in der Tat - und trotz seiner gewaltigen Masse - nur einen winzigen Bruchteil der Gesamtmasse der Milchstraße aus. Warum kreisen dann alle Sterne um dieses Schwarze Loch? Die Antwort ist relativ trivial: Die Sterne drehen sich in Wirklichkeit nicht um das Schwarze Loch, sondern um den Massenmittelpunkt unserer Heimatgalaxie - und dieser liegt im Zentrum der Galaxie, dort, wo sich auch das Schwarze Loch befindet. Gäbe es dort kein Schwarzes Loch würden sich die meisten Sterne genauso weiter um das Zentrum der Galaxie bewegen wie heute. Eine Ausnahme dürften lediglich die Sterne bilden, die in unmittelbarer Nähe um das Schwarze Loch kreisen. (ds/7. November 2023)

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