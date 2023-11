Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn es in jeder Galaxie ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum gibt, warum ist es dort dann nicht schwarz? Weil wir die Zentren von Galaxien gar nicht richtig sehen können: Im Zentralbereich von Galaxien befinden sich unzählige Sterne, die alle um dieses Zentrum kreisen und diese sorgen für die beobachtete Helligkeit der Zentralregion. Ist das Schwarze Loch aktiv, verschlingt es also gerade größere Menge an Material, sehen wir zudem noch die Strahlung aus dem Bereich, wo sich dieses Material vor dem Sturz ins Schwarze Loch aufheizt. Das eigentliche Schwarze Loch, oder präziser: sein Schatten, lässt sich aber beispielsweise durch Beobachtungen im Radiobereich sichtbar machen (siehe dazu: Milchstraße: Der erste Blick auf Sagittarius A* vom 12. Mai 2023 und Event Horizon Telescope: Der Schatten des Schwarzen Lochs von M87 vom 10. April 2019). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.