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Warum kann der kleine Pluto eine Atmosphäre halten und der
Mars nicht?
Pluto besitzt eine sehr dünne Atmosphäre. Auch der Mars besitzt eine Atmosphäre,
sonst könnten Sonden nicht mit einem Fallschirm ihren Anflug abbremsen und
Hubschrauber nicht fliegen. Im äußeren Sonnensystem gibt es aber tatsächlich ein
Objekt, das kleiner ist als Mars und eine sehr dichte Atmosphäre besitzt: der
Saturnmond Titan.
Dass dies möglich ist, hat eine einfachen Grund: In den äußeren Regionen des
Sonnensystems ist es viel kälter, so dass die Bewegung des Gases in der
Atmosphäre sehr viel geringer ist und dieses nicht so leicht verloren geht. Man
benötigt dadurch weniger Masse, um die Atmosphäre zu halten.
(ds/1. November
2023)
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