Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum kann der kleine Pluto eine Atmosphäre halten und der Mars nicht? Pluto besitzt eine sehr dünne Atmosphäre. Auch der Mars besitzt eine Atmosphäre, sonst könnten Sonden nicht mit einem Fallschirm ihren Anflug abbremsen und Hubschrauber nicht fliegen. Im äußeren Sonnensystem gibt es aber tatsächlich ein Objekt, das kleiner ist als Mars und eine sehr dichte Atmosphäre besitzt: der Saturnmond Titan. Dass dies möglich ist, hat eine einfachen Grund: In den äußeren Regionen des Sonnensystems ist es viel kälter, so dass die Bewegung des Gases in der Atmosphäre sehr viel geringer ist und dieses nicht so leicht verloren geht. Man benötigt dadurch weniger Masse, um die Atmosphäre zu halten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.