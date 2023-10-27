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Warum benötigen Raumsonden eine immer höhere Geschwindigkeit, wenn sie sich weiter von der Sonne entfernen wollen?

Weil Raumsonden nicht nur die Anziehungskraft der Erde überwinden müssen, sondern natürlich auch der Anziehungskraft der Sonne ausgesetzt sind. Man kann beispielsweise eine Fluchtgeschwindigkeit für das Sonnensystem berechnen, also eine Geschwindigkeit, die eine Sonde erreichen muss, um der gravitativen Anziehungskraft der Sonne zu entkommen. Ist sie langsamer, wird sie irgendwann von der Sonne auf eine Umlaufbahn gezwungen und dies passiert umso früher, je geringer die Geschwindigkeit der Sonde ist.

Wer also entferntere Planeten im Sonnensystem erreichen möchte, muss entsprechend schnell sein. Deswegen wählen einige Missionen zu den äußeren Planeten auch recht komplexe Bahnen, weil sie im inneren Sonnensystem Schwung holen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Dieses Schwungholen ist günstiger als die Sonde direkt auf diese Geschwindigkeit zu bringen, weil dies enorme Mengen an Treibstoff benötigen würde. (ds/27. Oktober 2023)

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