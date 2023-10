Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie stark verringert sich die Helligkeit eines Sterns beim Transit eines Exoplaneten? Die Transitmethode ist ein sehr erfolgreiches Verfahren zum Nachweis extrasolarer Planeten. Dazu beobachtet man den Helligkeitsabfall eines Sterns, der durch einen vor der Scheibe entlangwandernden Planeten verursacht wird. Dieser Helligkeitsabfall ist allerdings äußerst gering, so dass man schon sehr empfindliche Geräte benötigt, um ihn auch sicher nachweisen zu können: So liegt er in der Regel bei einem Prozent und weniger, bei heißen Jupitern, also großen Gasplaneten, die ihrer Sonne sehr nahe sind, können es auch bis zu zwei Prozent sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.