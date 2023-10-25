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Wie stark verringert sich die Helligkeit eines Sterns beim
Transit eines Exoplaneten?
Die Transitmethode ist ein sehr erfolgreiches Verfahren zum Nachweis
extrasolarer Planeten. Dazu beobachtet man den Helligkeitsabfall eines Sterns,
der durch einen vor der Scheibe entlangwandernden Planeten verursacht wird.
Dieser Helligkeitsabfall ist allerdings äußerst gering, so dass man schon sehr
empfindliche Geräte benötigt, um ihn auch sicher nachweisen zu können: So liegt
er in der Regel bei einem Prozent und weniger, bei heißen Jupitern, also großen
Gasplaneten, die ihrer Sonne sehr nahe sind, können es auch bis zu zwei Prozent
sein.
(ds/25. Oktober
2023)
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