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Weiß man, ob es in anderen Sonnensystemen auch Oortsche
Wolken gibt?
Die Oortsche Wolke ist ein vermutetes Reservoir von Kometenkernen in großem
Abstand von der Sonne. Auf ihre Existenz hat man aus den Bahnen langperiodischer
Kometen geschlossen. Beobachtet hat man sie nicht. Die Oortsche Wolke dürfte
vermutlich ein Überbleibsel aus der Frühphase des Sonnensystems sein, als
kleinere Brocken von den großen, gerade entstehenden Planeten wie Jupiter aus
dem inneren Sonnensystem "gekickt" wurden. Ein solches Entstehungsszenario würde
dafür sprechen, dass es Oortsche Wolken auch in anderen Planetensystemen geben
muss.
Beobachten lässt sich eine Oortsche Wolke aber nur sehr schwer: Kometenkerne
sind sehr klein und lichtschwach. Man hat allerdings indirekte Hinweise auf die
mögliche Existenz von Oortschen Wolken gefunden: So hat man Systeme entdeckt, in
denen vermutlich gerade Kometen in ihre Sonne stürzen - ein Hinweis, dass es
auch in diesen Systemen ein Reservoir an Komentenkernen in den Außenreichen
gibt.
(ds/23. Oktober
2023)
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