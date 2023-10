Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Weiß man, ob es in anderen Sonnensystemen auch Oortsche Wolken gibt? Die Oortsche Wolke ist ein vermutetes Reservoir von Kometenkernen in großem Abstand von der Sonne. Auf ihre Existenz hat man aus den Bahnen langperiodischer Kometen geschlossen. Beobachtet hat man sie nicht. Die Oortsche Wolke dürfte vermutlich ein Überbleibsel aus der Frühphase des Sonnensystems sein, als kleinere Brocken von den großen, gerade entstehenden Planeten wie Jupiter aus dem inneren Sonnensystem "gekickt" wurden. Ein solches Entstehungsszenario würde dafür sprechen, dass es Oortsche Wolken auch in anderen Planetensystemen geben muss. Beobachten lässt sich eine Oortsche Wolke aber nur sehr schwer: Kometenkerne sind sehr klein und lichtschwach. Man hat allerdings indirekte Hinweise auf die mögliche Existenz von Oortschen Wolken gefunden: So hat man Systeme entdeckt, in denen vermutlich gerade Kometen in ihre Sonne stürzen - ein Hinweis, dass es auch in diesen Systemen ein Reservoir an Komentenkernen in den Außenreichen gibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.