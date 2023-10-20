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Könnte ein Meteoriteneinschlag auf dem Mond auch für die
Erde gefährlich werden?
Sofern es sich nur um kleinere, normale Meteoriten handelt, sicherlich nicht.
Anders würde es wohl aussehen, wenn der Einschlag so gewaltig ist, dass der Mond
beträchtlichen Schaden nimmt und vielleicht Trümmerteile ins All und vielleicht
sogar Richtung Erde geschleudert werden. Ein Brocken aber, dessen Einschlag auf
dem Mond harmlos ist, könnte bei einem Einschlag auf der Erde schon für
erhebliche Zerstörungen sorgen, wenn er etwa bewohnte Gebiete trifft.
(ds/20. Oktober
2023)
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