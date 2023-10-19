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Ist eine Mission zum Asteroiden (33) Polyhymnia geplant?
Nein, eine Mission zu dem Hauptgürtelasteroiden (33) Polyhymnia plant derzeit
niemand. Hintergrund für die Frage des Lesers ist ein unlängst erschienener
Fachartikel, in dem spekuliert wird, dass sich die ungewöhnlich hohe Dichte des
Asteroiden durch bislang noch unentdeckte superschwere Elemente erklären lassen
könnte.
In der Tat hat (33) Polyhymnia eine unnatürlich hohe Dichte, allerdings sind die
entsprechenden Werte hochgradig ungenau, weil Masse und Radius des Asteroiden
nur grob bekannt sind. (33) Polyhymnia könnte also auch ein Asteroid mit
vergleichsweise normaler Dichte sein. Auch die Existenz superschwerer Elemente
ist bislang lediglich eine theoretische Idee. Man weiß nicht, ob sie wirklich
existieren. Auf dieser Basis wird kaum jemand eine Mission zu (33) Polyhymnia
planen.
(ds/19. Oktober
2023)
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