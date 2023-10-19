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Ist eine Mission zum Asteroiden (33) Polyhymnia geplant?

Nein, eine Mission zu dem Hauptgürtelasteroiden (33) Polyhymnia plant derzeit niemand. Hintergrund für die Frage des Lesers ist ein unlängst erschienener Fachartikel, in dem spekuliert wird, dass sich die ungewöhnlich hohe Dichte des Asteroiden durch bislang noch unentdeckte superschwere Elemente erklären lassen könnte.

In der Tat hat (33) Polyhymnia eine unnatürlich hohe Dichte, allerdings sind die entsprechenden Werte hochgradig ungenau, weil Masse und Radius des Asteroiden nur grob bekannt sind. (33) Polyhymnia könnte also auch ein Asteroid mit vergleichsweise normaler Dichte sein. Auch die Existenz superschwerer Elemente ist bislang lediglich eine theoretische Idee. Man weiß nicht, ob sie wirklich existieren. Auf dieser Basis wird kaum jemand eine Mission zu (33) Polyhymnia planen. (ds/19. Oktober 2023)

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