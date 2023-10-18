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Woher weiß man, dass der Asteroid (16) Psyche hauptsächlich aus Eisen und Nickel besteht?

Die NASA-Sonde Psyche ist seit wenigen Tagen auf dem Weg zum Asteroiden (16) Psyche, der zum bedeutenden Teil aus Eisen und Nickel besteht, was ihn für die Forschung sehr interessant macht, da es sich um den Kern eines urzeitlichen Planeten handeln könnte. Die Zusammensetzung von Asteroiden versucht man durch Beobachtungen zu ergründen, etwa im Infraroten oder auch im Radiobereich: Die Farbe eines Brockens, sein Reflexionsvermögen und seine spektralen Eigenschaften verraten der Astronomie schon einiges über seine Beschaffenheit. Kennt man die Masse eines Asteroiden und kann so seine Dichte bestimmen, liefert dies weitere Hinweise. Man vergleicht auch die Eigenschaften von auf der Erde gefundenen Meteoriten mit denen von Asteroiden, um so mehr über die Objekte zu erfahren. (ds/18. Oktober 2023)

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