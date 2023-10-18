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Woher weiß man, dass der Asteroid (16) Psyche hauptsächlich
aus Eisen und Nickel besteht?
Die NASA-Sonde Psyche ist seit wenigen Tagen auf dem Weg zum Asteroiden
(16) Psyche, der zum bedeutenden Teil aus Eisen und Nickel besteht, was ihn für
die Forschung sehr interessant macht, da es sich um den Kern eines urzeitlichen
Planeten handeln könnte. Die Zusammensetzung von Asteroiden versucht man durch
Beobachtungen zu ergründen, etwa im Infraroten oder auch im Radiobereich: Die
Farbe eines Brockens, sein Reflexionsvermögen und seine spektralen Eigenschaften
verraten der Astronomie schon einiges über seine Beschaffenheit. Kennt man die
Masse eines Asteroiden und kann so seine Dichte bestimmen, liefert dies weitere
Hinweise. Man vergleicht auch die Eigenschaften von auf der Erde gefundenen
Meteoriten mit denen von Asteroiden, um so mehr über die Objekte zu erfahren.
(ds/18. Oktober
2023)
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