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Müssten sich Sterne aufgrund der Oortschen Wolke nicht schon viel eher beeinflussen, wenn sie sich annähern?

Der Fragesteller bezieht sich auf die Antwort auf die gestrige Frage (Ich habe ausgerechnet, dass die Sonne 25 Millionen Mal zwischen uns und Alpha Centauri passt. Kann das stimmen?) und weist darauf hin, dass unser Sonnensystem von der Oortschen Wolke umgeben ist, die fast bis zu einem Drittel der Strecke zu Alpha Centauri reichen könnte. So müssten sich Sternsysteme eigentlich sehr viel früher gegenseitig beeinflussen als durch ihre Entfernung zu erwarten wäre.

Diese Beeinflussung geschieht allerdings im Wesentlichen durch die Masse, da direkte Begegnungen bzw. Kollisionen von Objekten extrem selten vorkommen. Die Masse ist aber praktisch vollständig im Stern selbst konzentriert, in der Oortschen Wolke findet sich so wenig Masse, dass diese praktisch nicht ins Gewicht fällt.

Trotzdem kann die Existenz der Oortschen Wolke bei Begegnungen mit anderen Sternen von Bedeutung sein: Nähert sich nämlich, was immer wieder vorkommt, ein anderer Stern dem Sonnensystem und fliegt in vergleichsweise geringem Abstand an uns vorüber, kann die Gravitationskraft dieses Sterns die Objekte in der Oortschen Wolke ablenken und ggf. sogar Richtung Sonne lenken. So könnte es im inneren Sonnensystem zu einem erhöhten Auftreten von Kometen kommen.  (ds/17. Oktober 2023)

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