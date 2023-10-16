Ich habe ausgerechnet, dass die Sonne 25 Millionen Mal zwischen uns und Alpha Centauri passt. Kann das stimmen?

Das rechnen wir doch einfach einmal nach: Die Sonne hat einen Durchmesser von rund 1,4 Millionen Kilometern, die Entfernung zu Alpha Centauri beträgt etwa 4,34 Lichtjahre, ein Lichtjahr sind 9,46 Billionen Kilometer. Alpha Centauri ist damit etwa 41 Billionen Kilometer entfernt. Teilt man dies durch den Sonnendurchmesser kommt man auf 29,29 Millionen - es sind also sogar noch etwas mehr als die genannten 25 Millionen, aber die Größenordnung stimmt.

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