|
|
Ich habe ausgerechnet, dass die Sonne 25 Millionen Mal
zwischen uns und Alpha Centauri passt. Kann das stimmen?
Das rechnen wir doch einfach einmal nach: Die Sonne hat einen Durchmesser von
rund 1,4 Millionen Kilometern, die Entfernung zu Alpha Centauri beträgt etwa
4,34 Lichtjahre, ein Lichtjahr sind 9,46 Billionen Kilometer. Alpha Centauri ist
damit etwa 41 Billionen Kilometer entfernt. Teilt man dies durch den
Sonnendurchmesser kommt man auf 29,29 Millionen - es sind also sogar noch etwas
mehr als die genannten 25 Millionen, aber die Größenordnung stimmt.
(ds/16. Oktober
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|