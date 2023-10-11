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Wie lange dauert die Rote-Riesen-Phase eines Sterns im
Vergleich zur Hauptreihe?
Das hängt etwas von der Masse (und der chemischen Zusammensetzung) des Sterns
ab. Für Sterne wie unsere Sonne dauert die Roten-Riesen-Phase rund 600 Millionen
Jahre, voraus geht eine Art Übergangsphase von etwa 700 Millionen Jahren. Die
Phase auf der sogenannten Hauptreihe, während der ein Stern relativ ruhig
Wasserstoff zu Helium fusioniert, dauert im Vergleich dazu elf Milliarden Jahre.
(ds/11. Oktober
2023)
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