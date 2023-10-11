Wie lange dauert die Rote-Riesen-Phase eines Sterns im Vergleich zur Hauptreihe?

Das hängt etwas von der Masse (und der chemischen Zusammensetzung) des Sterns ab. Für Sterne wie unsere Sonne dauert die Roten-Riesen-Phase rund 600 Millionen Jahre, voraus geht eine Art Übergangsphase von etwa 700 Millionen Jahren. Die Phase auf der sogenannten Hauptreihe, während der ein Stern relativ ruhig Wasserstoff zu Helium fusioniert, dauert im Vergleich dazu elf Milliarden Jahre.

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