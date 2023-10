Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Sterne enthält das Universum und wie viel von ihnen besitzen Planeten? Diese Fragen lassen sich kaum seriös beantworten: Allein unsere Milchstraße besitzt vermutlich einige hundert Milliarden Sterne. Die Anzahl der Galaxien im All schätzt man auf 100 bis 200 Milliarden. Geht man nun in erster Näherung von Hundert Milliarden Sternen pro Galaxie und von 100 Milliarden Galaxien aus, ergibt sich damit eine Anzahl von 10 Trilliarden Sterne, also eine 1 mit 22 Nullen. Die Anzahl der Sterne, die über Planeten verfügen, ist auch schwer abzuschätzen, da man noch nicht in der Lage ist, alle Arten von Planeten um entfernte Sonnen zu finden. Eine These ist aber, dass im Schnitt auf einen Stern auch ein Planet kommt, andere halten die sich daraus ergebende Zahl für deutlich zu hoch. Doch selbst wenn nur ein Bruchteil der Sterne Planeten hätte, würden sich angesichts der hohen Zahl von Sternen noch immer eine gewaltige Zahl von Planeten ergeben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.