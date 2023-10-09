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Wie viele Sterne hat die größte bekannte Galaxie?
Zu sagen, welche Galaxie wirklich die größte bekannte Galaxie ist, ist nicht so
leicht, weil verschiedene Kriterien, die Größe einer Galaxie festzulegen, zu
ganz unterschiedlichen Spitzenreitern führen. Bei den größten bekannten Galaxien
handelt es sich aber in der Regel um elliptische Riesengalaxien, die sich in den
Zentren massereicher Galaxienhaufen befinden und diese Haufen aufgrund ihrer
gewaltigen Masse dominieren. Sie können mehr als hundert Billionen Sterne
enthalten.
(ds/9. Oktober
2023)
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