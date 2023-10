Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Sterne hat die größte bekannte Galaxie? Zu sagen, welche Galaxie wirklich die größte bekannte Galaxie ist, ist nicht so leicht, weil verschiedene Kriterien, die Größe einer Galaxie festzulegen, zu ganz unterschiedlichen Spitzenreitern führen. Bei den größten bekannten Galaxien handelt es sich aber in der Regel um elliptische Riesengalaxien, die sich in den Zentren massereicher Galaxienhaufen befinden und diese Haufen aufgrund ihrer gewaltigen Masse dominieren. Sie können mehr als hundert Billionen Sterne enthalten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.