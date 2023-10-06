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Gibt es im Internet eine Darstellung der von der Erde aus sichtbaren Sternkonstellationen im Vergleich zu den tatsächlichen?

Sternkonstellationen sind immer standortabhängig und sehen von jedem Ort in unserer Galaxis anders aus - oder sind gar nicht wiederzuerkennen. Genau herauszufinden, wie unsere Milchstraße aussieht und wie die Sterne darin verteilt sind, ist gar nicht so einfach - schließlich befinden wir uns mittendrin und können nicht "von oben" draufschauen: Um eine räumliche Vorstellung davon zu bekommen, wie die Sterne verteilt sind, muss man nicht nur ihren Ort am Himmel kennen, sondern auch ihre Entfernung. Besonders die Entfernungsbestimmung ist nicht trivial. Abhilfe soll hier die aktuell laufende Satellitenmission Gaia schaffen, die die Entfernung zu unzähligen Sternen mit hoher Präzision vermisst. Das Team der ESA-Mission hat auch ein Simulationsprogramm entwickelt: Gaia Sky. Es ist kostenlos erhältlich und erlaubt die Darstellung der Milchstraße in 3D. (ds/6. Oktober 2023)

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