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Gibt es im Internet eine Darstellung der von der Erde aus
sichtbaren Sternkonstellationen im Vergleich zu den tatsächlichen?
Sternkonstellationen sind immer standortabhängig und sehen von jedem Ort in
unserer Galaxis anders aus - oder sind gar nicht wiederzuerkennen. Genau
herauszufinden, wie unsere Milchstraße aussieht und wie die Sterne darin
verteilt sind, ist gar nicht so einfach - schließlich befinden wir uns
mittendrin und können nicht "von oben" draufschauen: Um eine räumliche
Vorstellung davon zu bekommen, wie die Sterne verteilt sind, muss man nicht nur
ihren Ort am Himmel kennen, sondern auch ihre Entfernung. Besonders die
Entfernungsbestimmung ist nicht trivial. Abhilfe soll hier die aktuell laufende
Satellitenmission Gaia schaffen, die die Entfernung zu unzähligen
Sternen mit hoher Präzision vermisst. Das Team der ESA-Mission hat auch ein
Simulationsprogramm entwickelt:
Gaia Sky. Es ist kostenlos erhältlich und erlaubt die Darstellung der
Milchstraße in 3D.
(ds/6. Oktober
2023)
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