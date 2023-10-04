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Wie weit sind die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, von
der Erde entfernt?
Das ist sehr unterschiedlich: Entscheidend ist dabei die Helligkeit des Sterns
und seine Entfernung. Ein sehr heller Stern kann gut zu erkennen sein, auch wenn
er weiter entfernt ist, ein sehr lichtschwacher Stern ist hingegen selbst dann
kaum auszumachen, wenn er uns vergleichsweise nahe ist. Alle Sterne, die wir
bloßem Auge erkennen können, befinden sich in der Milchstraße und sind zwischen
wenigen Lichtjahren und etwa 20.000 Lichtjahren entfernt. Mit Teleskopen lassen
sich dann noch weiter entfernte Sterne, teils auch in anderen Galaxien
ausmachen. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr
zurücklegen kann und entspricht rund 9,5 Billionen Kilometern.
(ds/4. Oktober
2023)
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