Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie weit sind die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, von der Erde entfernt? Das ist sehr unterschiedlich: Entscheidend ist dabei die Helligkeit des Sterns und seine Entfernung. Ein sehr heller Stern kann gut zu erkennen sein, auch wenn er weiter entfernt ist, ein sehr lichtschwacher Stern ist hingegen selbst dann kaum auszumachen, wenn er uns vergleichsweise nahe ist. Alle Sterne, die wir bloßem Auge erkennen können, befinden sich in der Milchstraße und sind zwischen wenigen Lichtjahren und etwa 20.000 Lichtjahren entfernt. Mit Teleskopen lassen sich dann noch weiter entfernte Sterne, teils auch in anderen Galaxien ausmachen. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegen kann und entspricht rund 9,5 Billionen Kilometern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.