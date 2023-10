Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Lohnt sich der Aufwand für immer genauere Atomuhren überhaupt? Die Frage ist hier, wie man "lohnen" definiert. Atomuhren spielen ja bereits heute eine entscheidende Rolle in unserem Leben. So wäre die Satellitennavigation ohne präzise Zeitmessung gar nicht möglich. Von noch genaueren Atomuhren verspricht sich die Wissenschaft Einblicke in so grundlegende Themenbereiche wie die Relativitätstheorie, Dunkle Materie oder auch Gravitationswellen. Das beinhaltet natürlich auch die Möglichkeit, dass dadurch möglich gewordene Experimente Abweichungen von unseren bisherigen Theorien ergeben, die bislang nicht zu entdecken waren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.