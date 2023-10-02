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Lohnt sich der Aufwand für immer genauere Atomuhren
überhaupt?
Die Frage ist hier, wie man "lohnen" definiert. Atomuhren spielen ja bereits
heute eine entscheidende Rolle in unserem Leben. So wäre die
Satellitennavigation ohne präzise Zeitmessung gar nicht möglich. Von noch
genaueren Atomuhren verspricht sich die Wissenschaft Einblicke in so
grundlegende Themenbereiche wie die Relativitätstheorie, Dunkle Materie oder
auch Gravitationswellen. Das beinhaltet natürlich auch die Möglichkeit, dass
dadurch möglich gewordene Experimente Abweichungen von unseren bisherigen
Theorien ergeben, die bislang nicht zu entdecken waren.
(ds/2. Oktober
2023)
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