Würde der vermutete Begleiter des Exoplaneten Kepler-1708b nach einer Bestätigung als Mond klassifiziert oder würde das System als Doppelplanet gelten?

Das Objekt, das um den etwa jupitergroßen extrasolaren Planeten Kepler-1708b vermutet wird, ist im Vergleich zu uns bekannten Mond riesig: Es dürfte den mehr als doppelten Durchmesser der Erde haben. Es wäre allerdings damit noch immer deutlich kleiner als Kepler-1708b selbst. Bislang spricht man im Falle dieses auch als "Kepler-1708b I" bezeichneten Objekts von einem Exomond, wofür auch die offizielle Katalogbezeichnung spricht. Mit Kepler-1625b I kennt man übrigens noch einen weiteren, vergleichsweise großen extrasolaren Mondkandidaten.

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