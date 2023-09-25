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Würde der vermutete Begleiter des Exoplaneten Kepler-1708b
nach einer Bestätigung als Mond klassifiziert oder würde das System als
Doppelplanet gelten?
Das Objekt, das um den etwa jupitergroßen extrasolaren Planeten Kepler-1708b
vermutet wird, ist im Vergleich zu uns bekannten Mond riesig: Es dürfte den mehr
als doppelten Durchmesser der Erde haben. Es wäre allerdings damit noch immer
deutlich kleiner als Kepler-1708b selbst. Bislang spricht man im Falle dieses
auch als "Kepler-1708b I" bezeichneten Objekts von einem Exomond, wofür auch die
offizielle Katalogbezeichnung spricht. Mit Kepler-1625b I kennt man übrigens
noch einen weiteren, vergleichsweise großen extrasolaren Mondkandidaten.
(ds/25. September
2023)
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