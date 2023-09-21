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Die Ausrüstung der Apollo-Mondmissionen soll für Mondbeben verantwortlich sein. Was bedeutet das für künftige Missionen zum Mond?

Die Seismometer, die während der Mission Apollo17 auf den Mond installiert worden waren, haben zahlreiche Mondbeben registriert. Eine Neuanalyse der Daten ergab nun eine überraschende Quelle für einige dieser Beben: die Landefähre selbst. Zu tun hat dies mit den extremen Temperaturschwankungen auf dem Mond, die zwischen Tag und Nacht fast 250 Grad betragen können. Das führt dazu, dass sich Material nach Sonnenaufgang erwärmt und ausdehnt. Und genau diese Ausdehnung verursachte offenbar regelmäßig kleine Erschütterungen, die die empfindlichen Seismometer registrierten.

Stark sind sollen Beben natürlich nicht und sie wären ohne Seismometer und ein ausgeklügeltes Analyseverfahren wohl auch kaum zu entdecken gewesen. Doch weisen die Messungen auf einen wichtigen Punkt hin: Die Ausrüstung auf dem Mond muss extreme Temperaturschwankungen aushalten. Eine Möglichkeit damit umzugehen, wäre etwa der Bau von Mondstationen unter der Oberfläche. (ds/21. September 2023)

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