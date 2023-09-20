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Wird es außer OSIRIS-REx noch weitere Raumsonden-Missionen zum Asteroiden (99942) Apophis geben?

Kurz nach der Entdeckung des erdnahen Asteroiden (99942) Apophis hatte man einen Einschlag des Brockens auf der Erde im Jahr 2029 befürchtet. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Einschlags reduzierte sich dann durch weitere Beobachtungen bald auf Null. Es blieb allerdings eine geringe Wahrscheinlichkeit eines Einschlags im Jahr 2068. Doch auch diese konnte nun dank neuer Beobachtungen ausgeschlossen werden.

Die NASA hat trotzdem entschieden, die Mission ihrer Sonde OSIRIS-REx, die gegenwärtig gerade Proben des Asteroiden Bennu zur Erde bringt, zu verlängern, damit die Sonde im April 2029 an Apophis vorüberfliegen kann. Dies ist bislang die einzige Mission zu Apophis, die sicher geplant ist. Darüber hinaus gab und gibt es einige Vorschläge zur Erkundung des Brockens, die aber noch nicht konkret sind. (ds/20. September 2023)

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