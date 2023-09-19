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Mit welcher Geschwindigkeit dehnt sich das Universum aus?

Die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums ist bis heute eine spannende Frage, die eigentlich durch das Weltraumteleskop Hubble geklärt werden sollte: Sie hängt nämlich mit der Messung der sogenannten Hubble-Konstanten zusammen, die die gegenwärtige Rate der Expansion des Universums beschreibt: Sie wird meist in Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec angegeben, wobei ein Megaparsec 3,26 Millionen Lichtjahre sind. Eine Expansionsrate von 70 bedeutet dabei, dass sich ein Objekt, das ein Megaparsec von uns entfernt ist, durch die Expansion mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Sekunde von uns fortbewegt.

Die Geschwindigkeit mit der sich eine Galaxie bedingt durch die Expansion des Universums von uns fortbewegt, hängt von ihrer Entfernung ab: Je weiter sie entfernt ist, desto höher ist ihre Geschwindigkeit.

Eigentlich dachte man, die Hubble-Konstante recht genau bestimmt zu haben, allerdings gibt es neue Messungen, die auf grundsätzlich verschiedenen Methoden beruhen und sich signifikant unterscheiden. Nun ist man auf der Suche nach der Ursache. (ds/19. September 2023)

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