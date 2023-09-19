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Mit welcher Geschwindigkeit dehnt sich das Universum aus?
Die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums ist bis heute eine spannende
Frage, die eigentlich durch das Weltraumteleskop Hubble geklärt werden
sollte: Sie hängt nämlich mit der Messung der sogenannten Hubble-Konstanten
zusammen, die die gegenwärtige Rate der Expansion des Universums beschreibt: Sie
wird meist in Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec angegeben, wobei ein
Megaparsec 3,26 Millionen Lichtjahre sind. Eine Expansionsrate von 70 bedeutet
dabei, dass sich ein Objekt, das ein Megaparsec von uns entfernt ist, durch die
Expansion mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Sekunde von uns
fortbewegt.
Die Geschwindigkeit mit der sich eine Galaxie bedingt durch die Expansion des
Universums von uns fortbewegt, hängt von ihrer Entfernung ab: Je weiter sie
entfernt ist, desto höher ist ihre Geschwindigkeit.
Eigentlich dachte man, die Hubble-Konstante recht genau bestimmt zu haben,
allerdings gibt es neue Messungen, die auf grundsätzlich verschiedenen Methoden
beruhen und sich signifikant unterscheiden. Nun ist man auf der Suche nach der
Ursache.
(ds/19. September
2023)
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