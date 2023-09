Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es einen Planeten 9 aus Dunkler Materie geben, weshalb er noch nicht entdeckt wurde? Ob Dunkle Materie Strukturen wir Planeten bilden kann, ist nicht bekannt. Es gibt Forschende, die dies für möglich halten, andere - und vermutlich handelt es sich dabei um die Mehrheit - glauben, dass dies eher nicht der Fall sein dürfte. Da man aber bislang noch nicht weiß, um was es sich bei Dunkler Materie handelt, lässt sich diese Frage auch nicht abschließend klären. Ein "Planet 9" in den äußeren Bereichen unseres Sonnensystems wäre übrigens auch dann sehr schwer zu finden, wenn er aus herkömmlicher Materie besteht. Um zu erklären, warum man ihn bis heute nicht gefunden hat, muss es also kein "Dunkler-Materie-Planet" sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.