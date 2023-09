Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte sich im Muster der Sterne eine Nachricht verbergen? Wurde das schon einmal untersucht? Alte Kulturen sahen in den Lichtern am Himmel Botschaften ihrer Götter, außerdem hat man den Sternhimmel mithilfe von Sternbildern in unterschiedliche Bereiche eingeteilt, wobei verschiedene Kulturen in den gleichen Sternen teils sehr unterschiedliche Bilder gesehen haben. Aus heutiger Sicht ist die Suche nach einem Muster wenig zielführend: Inzwischen weiß man nämlich, dass die Positionen der Sterne am Himmel nicht wirklich fix sind, sondern sich im Laufe der Zeit verändern - manche Sterne sind dabei schneller, andere langsamer. Das führt etwa dazu, dass wir in Zeiträumen von vielen tausend Jahren bekannte Sternbilder kaum wiedererkennen werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.