Wie weit ist der Stern Betelgeuse von der Erde entfernt? Die Bestimmung der Parallaxe von Betelgeuse hat sich als schwierig herausgestellt, so dass die tatsächliche Entfernung des Riesensterns noch immer recht unsicher ist. Die jüngsten Werte liegen - je nach Bestimmungsverfahren - zwischen 725 Lichtjahren und 550 Lichtjahren, wobei die Werte teils noch mit großen Fehlern in der Größenordnung von 100 Lichtjahren behaftet sind. Der europäische Astrometriesatellit Gaia ist für die Entfernungsbestimmung so heller Sterne nicht ausgelegt, könnte aber eventuell doch helfen, was die Unsicherheiten sicher deutlich reduzieren würde. Bislang gibt es da aber noch keine publizierten Daten.