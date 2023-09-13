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Wie weit ist der Stern Betelgeuse von der Erde entfernt?
Die Bestimmung der Parallaxe von Betelgeuse hat sich als schwierig
herausgestellt, so dass die tatsächliche Entfernung des Riesensterns noch immer
recht unsicher ist. Die jüngsten Werte liegen - je nach Bestimmungsverfahren -
zwischen 725 Lichtjahren und 550 Lichtjahren, wobei die Werte teils noch mit
großen Fehlern in der Größenordnung von 100 Lichtjahren behaftet sind. Der
europäische Astrometriesatellit Gaia ist für die Entfernungsbestimmung
so heller Sterne nicht ausgelegt, könnte aber eventuell doch helfen, was die
Unsicherheiten sicher deutlich reduzieren würde. Bislang gibt es da aber noch
keine publizierten Daten.
(ds/13. September
2023)
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