Welche Rolle spielt die Sublimation bei Kometen? Sublimation, also der direkte Übergang von einem gefrorenem in einen gasförmigen Zustand, spielt bei Kometen eine bedeutende Rolle: Wenn sich ein Komet der Sonne nähert, sorgt die Sublimation für die Ausbildung einer Koma, durch das Mitreißen von Staubpartikeln für den eindrucksvollen Schweif. Die Kometen verlieren dadurch bei jeder Annäherung an die Sonne einen Teil ihrer Masse.