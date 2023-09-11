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Wie kommt das Aussehen der Spiralgalaxien zustande?
Die eindrucksvollen Spiralarme von Spiralgalaxien sind keine starren Gebilde. Es
handelt sich vielmehr um Bereiche, in denen gerade sehr viele neue Sterne
entstehen und die deswegen besonders hell erscheinen. Auch zwischen den
Spiralarmen befinden sich noch viele Sterne, nur sind diese nicht so hell.
Einzelne Sterne wandern bei ihrem Umlauf um das Zentrum der Galaxie in die
Spiralarme hinein und wieder aus ihnen hinaus. Vermutlich wird die
Sternentstehungsaktivität in der Region der Spiralarme durch Dichtewellen
ausgelöst, die das Gas hier so komprimieren, dass vermehrt Sternentstehung
einsetzen kann.
(ds/11. September
2023)
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