Gibt es auf dem Mars einen messbaren Luftdruck und wie hoch ist dieser?

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Ja, den gibt es, denn der Mars hat eine, wenn auch dünne Atmosphäre - ansonsten wäre beispielsweise eine Abbremsung einer Raumsonde bei der Landung mit einem Fallschirm auch gar nicht möglich. Mit im Durchschnitt rund 6 hPa beträgt der Luftdruck allerdings gerade einmal 0,6 % dessen auf der Erde, dort sind es im Mittel etwa 1013 hPa.
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