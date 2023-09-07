Gibt es auf dem Mars einen messbaren Luftdruck und wie hoch ist dieser?

Ja, den gibt es, denn der Mars hat eine, wenn auch dünne Atmosphäre - ansonsten wäre beispielsweise eine Abbremsung einer Raumsonde bei der Landung mit einem Fallschirm auch gar nicht möglich. Mit im Durchschnitt rund 6 hPa beträgt der Luftdruck allerdings gerade einmal 0,6 % dessen auf der Erde, dort sind es im Mittel etwa 1013 hPa.

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