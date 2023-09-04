Gibt es Sonnensysteme, bei denen die Planeten größer sind als die Sterne?

Wenn man mit Größe die Masse meint, dürfte das kaum möglich sein, wenn es aber um den Umfang geht, könnten sich theoretisch solche Konstellationen finden lassen - obwohl es in "normalen" Sonnensystemen da wohl einige "Klimmzüge" bräuchte. Eine Variante, bei der Planeten auf jeden Fall einen größeren Umfang haben als ihr Stern, sind Systeme, in denen sich die Sonne im Zentrum schon zu einem Weißen Zwerg oder einem Neutronenstern entwickelt hat.

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