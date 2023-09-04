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Gibt es Sonnensysteme, bei denen die Planeten größer sind
als die Sterne?
Wenn man mit Größe die Masse meint, dürfte das kaum möglich sein, wenn es aber
um den Umfang geht, könnten sich theoretisch solche Konstellationen finden
lassen - obwohl es in "normalen" Sonnensystemen da wohl einige "Klimmzüge"
bräuchte. Eine Variante, bei der Planeten auf jeden Fall einen größeren Umfang
haben als ihr Stern, sind Systeme, in denen sich die Sonne im Zentrum schon zu
einem Weißen Zwerg oder einem Neutronenstern entwickelt hat.
(ds/4. September
2023)
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