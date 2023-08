Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was sorgt dafür, dass der gesamte Wasserstoff in der Sonne nicht auf einmal zu Helium fusioniert? Die besonderen Bedingungen, die benötigt werden, damit Wasserstoff überhaupt zu Helium fusionieren kann. Wasserstoff verbindet sich nämlich nicht aus freien Stücken zu Helium, sondern es braucht sehr hohe Temperaturen und einen extrem hohen Druck. Diese Bedingungen herrschen nur in einem sehr kleinen Teil im Sonnenzentrum. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.