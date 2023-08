Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bedeuten die Zahlen und Buchstaben bei den Namen von Zwergplaneten? Dabei handelt es sich um provisorische Bezeichnungen, die ein Objekt erhält, bevor es einen offiziellen Namen bzw. eine offizielle Nummer bekommen hat. Der Zwergplanet (136472) Makemake beispielsweise wurde nach seiner Entdeckung zunächst als 2005 FY 9 geführt, (136108) Haumea hatte anfangs die provisorische Bezeichnung 2003 EL 61 . Die provisorischen Bezeichnungen folgen einem einfachen Schema: Die erste Zahl gibt das Jahr der Entdeckung an, der erste Buchstabe den Halbmonat der Entdeckung (I und Z werden dabei nicht genutzt). Anschließend wird von A bis Z durchgezählt (ohne das I), dann fängt man wieder von vorne an und ergänzt den Buchstaben jeweils um eine tiefgestellte 1, wenn man wieder durch ist um eine tiefgestellt 2 usw. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.