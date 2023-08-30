Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Was bedeuten die Zahlen und Buchstaben bei den Namen von Zwergplaneten?

Dabei handelt es sich um provisorische Bezeichnungen, die ein Objekt erhält, bevor es einen offiziellen Namen bzw. eine offizielle Nummer bekommen hat. Der Zwergplanet (136472) Makemake beispielsweise wurde nach seiner Entdeckung zunächst als 2005 FY9 geführt, (136108) Haumea hatte anfangs die provisorische Bezeichnung 2003 EL61. Die provisorischen Bezeichnungen folgen einem einfachen Schema: Die erste Zahl gibt das Jahr der Entdeckung an, der erste Buchstabe den Halbmonat der Entdeckung (I und Z werden dabei nicht genutzt). Anschließend wird von A bis Z durchgezählt (ohne das I), dann fängt man wieder von vorne an und ergänzt den Buchstaben jeweils um eine tiefgestellte 1, wenn man wieder durch ist um eine tiefgestellt 2 usw. (ds/30. August 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.