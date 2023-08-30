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Was bedeuten die Zahlen und Buchstaben bei den Namen von
Zwergplaneten?
Dabei handelt es sich um provisorische Bezeichnungen, die ein Objekt erhält,
bevor es einen offiziellen Namen bzw. eine offizielle Nummer bekommen hat. Der
Zwergplanet (136472) Makemake beispielsweise wurde nach seiner Entdeckung
zunächst als 2005 FY9 geführt, (136108) Haumea hatte anfangs die
provisorische Bezeichnung 2003 EL61. Die provisorischen Bezeichnungen
folgen einem einfachen Schema: Die erste Zahl gibt das Jahr der Entdeckung an,
der erste Buchstabe den Halbmonat der Entdeckung (I und Z werden dabei nicht
genutzt). Anschließend wird von A bis Z durchgezählt (ohne das I), dann fängt
man wieder von vorne an und ergänzt den Buchstaben jeweils um eine tiefgestellte
1, wenn man wieder durch ist um eine tiefgestellt 2 usw.
(ds/30. August
2023)
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