Ist an den Rändern eines Spektrums des "sichtbaren" Lichts auch UV- bzw. Infrarotstrahlung vorhanden? Ein Spektrum entsteht, wenn Licht durch ein Prisma gelenkt und aufgefächert wird, ganz ähnlich wie das auch bei Wassertropfen der Fall ist, die einen Regebogen entstehen lassen. In der Tat geht das Spektrum deutlich über den sichtbaren Bereich hinaus, geht also auf beiden Seiten weiter: So stellte der Astronom Wilhelm Herschel fest, dass die Temperatur jenseits des roten Bereichs des Spektrums noch einmal deutlich ansteigt und entdeckte so die Infrarotstrahlung. Der Gelehrte Johann Wilhelm Ritter bemerkte, dass Strahlen gerade jenseits des violetten Endes im sichtbaren Spektrum im Schwärzen von Silberchloridpapier sehr effektiv waren. Er gilt als Entdecker der UV-Strahlung.