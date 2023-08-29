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Ist an den Rändern eines Spektrums des "sichtbaren" Lichts
auch UV- bzw. Infrarotstrahlung vorhanden?
Ein Spektrum entsteht, wenn Licht durch ein Prisma gelenkt und aufgefächert
wird, ganz ähnlich wie das auch bei Wassertropfen der Fall ist, die einen
Regebogen entstehen lassen. In der Tat geht das Spektrum deutlich über den
sichtbaren Bereich hinaus, geht also auf beiden Seiten weiter: So stellte der
Astronom Wilhelm Herschel fest, dass die Temperatur jenseits des roten Bereichs
des Spektrums noch einmal deutlich ansteigt und entdeckte so die
Infrarotstrahlung. Der Gelehrte Johann Wilhelm Ritter bemerkte, dass Strahlen
gerade jenseits des violetten Endes im sichtbaren Spektrum im Schwärzen von
Silberchloridpapier sehr effektiv waren. Er gilt als Entdecker der UV-Strahlung.
(ds/29. August
2023)
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