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Kann ich mir ein Schwarzes Loch als Tunnel vorstellen?
Nein, ein Schwarzes Loch ist ein äußerst kompaktes und massereiches Objekt, aus
dessen unmittelbarem Einflussbereich noch nicht einmal Licht entkommen kann,
weshalb es schwarz erscheint. Ein Tunnel, etwa in andere Bereiche des
Universums, ist es nicht. Dies könnte eher für sogenannte Wurmlöcher zutreffen,
die verschiedene Bereiche der Raumzeit verbinden. Auch wenn diese in
Science-Fiction-Filmen immer wieder anzutreffen sind, fehlt für ihre
tatsächliche Existenz bislang allerdings jeder Hinweis.
(ds/28. August
2023)
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