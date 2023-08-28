Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann ich mir ein Schwarzes Loch als Tunnel vorstellen? Nein, ein Schwarzes Loch ist ein äußerst kompaktes und massereiches Objekt, aus dessen unmittelbarem Einflussbereich noch nicht einmal Licht entkommen kann, weshalb es schwarz erscheint. Ein Tunnel, etwa in andere Bereiche des Universums, ist es nicht. Dies könnte eher für sogenannte Wurmlöcher zutreffen, die verschiedene Bereiche der Raumzeit verbinden. Auch wenn diese in Science-Fiction-Filmen immer wieder anzutreffen sind, fehlt für ihre tatsächliche Existenz bislang allerdings jeder Hinweis. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.