Wohin kann sich ein unendlich großes Universum ausdehnen?

Wenn unser Universum unendlich ist, kann es natürlich nicht größer werden. Trotzdem spricht man dann von einer Ausdehnung des Universums, weil der Raum zwischen den Galaxien größer wird und sie sich somit voneinander entfernen.

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