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Könnte es sein, dass es mehrere Universen gibt?
Das ist nicht auszuschließen und es gibt mehrere Theorien, die ein sogenanntes
Multiversum in verschiedenen Formen vorhersagen. Die Existenz von praktisch
unendlich vielen Universen könnte beispielsweise erklären, warum einige
entscheidende Parameter in unserer Welt so sind wie sie sind - wir existieren
schlicht in dem Universum, in dem die Parameter für uns passen. Es gibt aber
noch unzählige weitere Universen, in denen die Parameter ganz andere sind.
Die Frage ist natürlich, wie man aus einem Universum feststellen kann, dass es
weitere Universen gibt. Bislang machen Theorien dazu entweder keine Aussage oder
man hat die entsprechenden Indizien noch nicht finden können.
(ds/17. August
2023)
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