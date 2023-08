Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es sein, dass es mehrere Universen gibt? Das ist nicht auszuschließen und es gibt mehrere Theorien, die ein sogenanntes Multiversum in verschiedenen Formen vorhersagen. Die Existenz von praktisch unendlich vielen Universen könnte beispielsweise erklären, warum einige entscheidende Parameter in unserer Welt so sind wie sie sind - wir existieren schlicht in dem Universum, in dem die Parameter für uns passen. Es gibt aber noch unzählige weitere Universen, in denen die Parameter ganz andere sind. Die Frage ist natürlich, wie man aus einem Universum feststellen kann, dass es weitere Universen gibt. Bislang machen Theorien dazu entweder keine Aussage oder man hat die entsprechenden Indizien noch nicht finden können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.