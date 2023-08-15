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Ist der Bau von Großteleskopen auf der Erde überhaupt noch
sinnvoll, wenn doch mit James Webb und Hubble so gute Ergebnisse erzielt werden
können?
Ja, das ist er er: Zwar müssen sich James Webb und Hubble
nicht mit den Störungen der Erdatmosphäre herumschlagen, doch haben beide
Teleskope vergleichsweise kleine Hauptspiegel. Instrumente wie das Extremely
Large Telescope bieten da viele weitere Möglichkeiten. Die Störungen der
Erdatmosphäre lassen sich heute zudem durch moderne Verfahren sehr gut
herausfiltern.
Hinzukommt, dass der Bau von Weltraumteleskopen extrem teuer und die Nachfrage
nach Beobachtungszeit mit leistungsfähigen Teleskopen sehr groß. Der Bau des
James Webb Space Telescope beispielsweise kostete ein Vielfaches von dem,
was für den Bau des Extremely Large Telescope gegenwärtig veranschlagt
wird. Es ist also gut, wenn man eine große Auswahl von Teleskopen zur Verfügung
hat und für jedes Vorhaben dann das am besten geeignete Instrument auswählen
kann. Dies muss übrigens nicht immer ein besonders großes Teleskop sein: Viele
Astronominnen und Astronomen greifen lieber auf kleinere Instrumente zurück, die
sie dann beispielsweise für einen längeren Zeitraum nutzen können.
(ds/15. August
2023)
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