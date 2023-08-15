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Ist der Bau von Großteleskopen auf der Erde überhaupt noch sinnvoll, wenn doch mit James Webb und Hubble so gute Ergebnisse erzielt werden können?

Ja, das ist er er: Zwar müssen sich James Webb und Hubble nicht mit den Störungen der Erdatmosphäre herumschlagen, doch haben beide Teleskope vergleichsweise kleine Hauptspiegel. Instrumente wie das Extremely Large Telescope bieten da viele weitere Möglichkeiten. Die Störungen der Erdatmosphäre lassen sich heute zudem durch moderne Verfahren sehr gut herausfiltern.

Hinzukommt, dass der Bau von Weltraumteleskopen extrem teuer und die Nachfrage nach Beobachtungszeit mit leistungsfähigen Teleskopen sehr groß. Der Bau des James Webb Space Telescope beispielsweise kostete ein Vielfaches von dem, was für den Bau des Extremely Large Telescope gegenwärtig veranschlagt wird. Es ist also gut, wenn man eine große Auswahl von Teleskopen zur Verfügung hat und für jedes Vorhaben dann das am besten geeignete Instrument auswählen kann. Dies muss übrigens nicht immer ein besonders großes Teleskop sein: Viele Astronominnen und Astronomen greifen lieber auf kleinere Instrumente zurück, die sie dann beispielsweise für einen längeren Zeitraum nutzen können. (ds/15. August 2023)

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