Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum zieht man den Mars für Terraforming in Betracht, obwohl es dort kein Magnetfeld gibt?

Die Ideen für das Terraforming eines anderen Planeten, also das "Bewohnbarmachen" einer Welt, die aktuell für Menschen nicht bewohnbar ist, sind weitestgehend Science Fiction. Dass der Mars aber Ziel solcher mehr oder weniger wissenschaftlichen Gedankenspiele ist, dürfte auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass auf dem Roten Planeten Strukturen entdeckt wurden, die dafür sprechen, dass der Planet einst tatsächlich deutlich bewohnbarer war heute. Das gilt für die Venus, unseren anderen Nachbarn, nicht. Der Mars ist der Erde somit ähnlicher als alle anderen Welten im Sonnensystem. Das bedeutet aber nicht, dass es leicht wäre, ihn in eine bewohnbare Welt zu verwandeln - wenn das überhaupt möglich ist.   (ds/10. August 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.