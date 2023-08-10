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Warum zieht man den Mars für Terraforming in Betracht,
obwohl es dort kein Magnetfeld gibt?
Die Ideen für das Terraforming eines anderen Planeten, also das
"Bewohnbarmachen" einer Welt, die aktuell für Menschen nicht bewohnbar ist, sind
weitestgehend Science Fiction. Dass der Mars aber Ziel solcher mehr oder weniger
wissenschaftlichen Gedankenspiele ist, dürfte auch mit der Tatsache
zusammenhängen, dass auf dem Roten Planeten Strukturen entdeckt wurden, die
dafür sprechen, dass der Planet einst tatsächlich deutlich bewohnbarer war
heute. Das gilt für die Venus, unseren anderen Nachbarn, nicht. Der Mars ist der
Erde somit ähnlicher als alle anderen Welten im Sonnensystem. Das bedeutet aber
nicht, dass es leicht wäre, ihn in eine bewohnbare Welt zu verwandeln - wenn das
überhaupt möglich ist.
(ds/10. August
2023)
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