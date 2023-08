Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum zieht man den Mars für Terraforming in Betracht, obwohl es dort kein Magnetfeld gibt? Die Ideen für das Terraforming eines anderen Planeten, also das "Bewohnbarmachen" einer Welt, die aktuell für Menschen nicht bewohnbar ist, sind weitestgehend Science Fiction. Dass der Mars aber Ziel solcher mehr oder weniger wissenschaftlichen Gedankenspiele ist, dürfte auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass auf dem Roten Planeten Strukturen entdeckt wurden, die dafür sprechen, dass der Planet einst tatsächlich deutlich bewohnbarer war heute. Das gilt für die Venus, unseren anderen Nachbarn, nicht. Der Mars ist der Erde somit ähnlicher als alle anderen Welten im Sonnensystem. Das bedeutet aber nicht, dass es leicht wäre, ihn in eine bewohnbare Welt zu verwandeln - wenn das überhaupt möglich ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.