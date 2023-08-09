Gibt es Dunkle Materie auch auf der Erde?

Davon geht die Wissenschaft aus, weshalb auch auf der Erde mit Detektoren danach gesucht sind. Allerdings sollte - so sagen es zumindest Simulationen voraus - die Dichte von Dunkler Materie hier extrem gering sein: pro Kubikmeter wohl lediglich 10-21 kg.

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