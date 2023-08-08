|
|
Kann es sein, dass sich auch um uns herum Dunkle Materie
befindet?
Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich (und die Hoffnung von all jenen
Forschenden, die mit teils aufwendigen Experimenten auf der Erde und im Erdorbit
danach suchen). Man kann aus entsprechenden Daten der Milchstraße berechnen, wie
hoch die Dichte an Dunkler Materie in unserer Region der Milchstraße sein
sollte. Daraus ergibt sich, dass ihr Einfluss im Vergleich zu den anderen Massen
im Sonnensystem, wie etwa der Masse der Sonne, verschwindend gering sein sollte.
(ds/8. August
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|