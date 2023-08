Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es sein, dass sich auch um uns herum Dunkle Materie befindet? Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich (und die Hoffnung von all jenen Forschenden, die mit teils aufwendigen Experimenten auf der Erde und im Erdorbit danach suchen). Man kann aus entsprechenden Daten der Milchstraße berechnen, wie hoch die Dichte an Dunkler Materie in unserer Region der Milchstraße sein sollte. Daraus ergibt sich, dass ihr Einfluss im Vergleich zu den anderen Massen im Sonnensystem, wie etwa der Masse der Sonne, verschwindend gering sein sollte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.