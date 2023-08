Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Das Weltraumteleskop James Webb hat im jungen Universum gewaltige Galaxien entdeckt, deren Existenz aktuellen Theorien widerspricht. Wie lässt sich das erklären? Das ist eine spannende Frage, auf die es noch keine Antwort gibt. James Webb dringt mit seinem Infrarotblick in Regionen vor, die dem Weltraumteleskop Hubble und auch anderen Teleskopen bislang verborgen geblieben sind. Da wundert es nicht, dass dabei Entdeckungen gemacht werden, die zunächst nicht zu den aktuellen Theorien zu passen scheinen. Die großen Galaxien, die wir heute in unserer galaktischen Nachbarschaft beobachten, sind über lange Zeit durch Verschmelzung oder durch das Verschlucken kleinerer Systeme entstanden - so zumindest die aktuelle Theorie. Danach sollte man also kurz nach dem Urknall vor allem kleinere Galaxien finden und noch keine massereichen Systeme. Sollte sich also die Beobachtung bestätigen, müsste man sich über unsere Vorstellung von der Entstehung von Galaxien Gedanken machen. Allerdings kann es auch anders kommen: So hat erst unlängst ein Forschungsteam zu bedenken gegeben, dass es sich bei den von James Webb beobachteten Objekten gar nicht um Galaxien handeln muss, sondern es vielmehr gewaltige Sterne sein könnten (siehe: Was sind schwarze Sterne und hat man wirklich welche gefunden?). Gerade bei einem neuen Teleskop, mit neuen Instrumenten und einer neuen Datenqualität gilt es sorgfältig zu prüfen, ob man wirklich die Art von Objekten vor sich hat, die man glaubt vor sich zu haben. Es bleibt also spannend... Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.