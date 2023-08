Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher kommt der Geruch, von dem Astronautinnen und Astronauten nach einem Außenbordeinsatz berichten? Wonach riecht das Weltall? Einfach feststellen lässt sich das nicht, denn jeder, der versuchen würde, im Weltraum zu atmen und zu riechen, würde sofort sterben. Trotzdem wird immer wieder über ungewöhnliche Gerüche nach einem Außenbordeinsatz berichtet - der Geruch wird verschieden beschrieben, aber hängt offenbar eindeutig mit dem Aufenthalt im Weltraum zusammen. Eine gesicherte Erklärung gibt es für diese Geruchswahrnehmungen nicht, allerdings eine wahrscheinliche: Im Weltraum herrscht kein perfektes Vakuum: Während des Einsatzes im All könnten sich daher etwa einige Atome am Raumanzug festgesetzt haben. Zurück in der Luftschleuse könnten diese dann mit dem zugeführten Sauerstoff reagieren. Befindet sich auf dem Raumanzug beispielsweise atomarer Sauerstoff würde dann Ozon entstehen - ein Geruch, über den nach einem Außenbordeinsatz schon öfter berichtet wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.