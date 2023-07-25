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Aufgrund der Äquivalenzbeziehung von Masse und Energie müssten Photonen doch eine Masse haben. Warum ist das nicht so?

Ein Photon hat Energie und müsste, so die Argumentation des Fragestellers, gemäß der Formel E = mc² somit eigentlich auch eine Masse haben. Warum betrachtet man in der Physik aber das Photon als masseloses Teilchen? Bei der Masse in der Formel handelt es sich streng genommen nicht um die Masse, die wir allgemein als Masse eines Teilchens verstehen, sondern um die "relativistische Masse", die von der Geschwindigkeit abhängt. Diese Beschreibung ist in der Relativitätstheorie heute aber nicht mehr gebräuchlich. Was wir unter der Masse eines Teilchen verstehen, nennt man "invariante Masse" und die findet sich in der obigen Formel nicht und ist für ein Photon null. (ds/25. Juli 2023)

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