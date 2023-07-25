|
|
Aufgrund der Äquivalenzbeziehung von Masse und Energie
müssten Photonen doch eine Masse haben. Warum ist das nicht so?
Ein Photon hat Energie und müsste, so die Argumentation des Fragestellers, gemäß
der Formel E = mc² somit eigentlich auch eine Masse haben. Warum betrachtet man
in der Physik aber das Photon als masseloses Teilchen? Bei der Masse in der
Formel handelt es sich streng genommen nicht um die Masse, die wir allgemein als
Masse eines Teilchens verstehen, sondern um die "relativistische Masse", die von
der Geschwindigkeit abhängt. Diese Beschreibung ist in der Relativitätstheorie
heute aber nicht mehr gebräuchlich. Was wir unter der Masse eines Teilchen
verstehen, nennt man "invariante Masse" und die findet sich in der obigen Formel
nicht und ist für ein Photon null.
(ds/25. Juli
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|