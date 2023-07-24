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Woher weiß man, welche Strecke ein Signal zurückgelegt hat?
Man muss die Entfernung des Objektes kennen, von dem das Signal - sei es nun
Licht oder auch ein Radiosignal - stammt. Und das ist mit zunehmender Entfernung
alles andere als trivial, denn die elektromagnetischen Wellen verraten zunächst
nicht, wie lange sie schon unterwegs sind. Nur in manchen Fällen lässt sich die
Rotverschiebung des Signals bestimmen, woraus sich dann mithilfe von
kosmologischen Modellen eine Entfernung ermitteln lässt.
(ds/24. Juli
2023)
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