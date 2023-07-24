Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher weiß man, welche Strecke ein Signal zurückgelegt hat? Man muss die Entfernung des Objektes kennen, von dem das Signal - sei es nun Licht oder auch ein Radiosignal - stammt. Und das ist mit zunehmender Entfernung alles andere als trivial, denn die elektromagnetischen Wellen verraten zunächst nicht, wie lange sie schon unterwegs sind. Nur in manchen Fällen lässt sich die Rotverschiebung des Signals bestimmen, woraus sich dann mithilfe von kosmologischen Modellen eine Entfernung ermitteln lässt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.