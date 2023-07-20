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Gibt es so etwas wie eine theoretische Obergrenze für die
Größe bzw. Masse eines Gesteinsplaneten?
Nein, das hängt nämlich stark von den lokalen Gegebenheiten um einen jungen Stern ab. Ein Gesteinsplanet gilt dann nicht mehr als Gesteinsplant, wenn seine
Atmosphäre zu dick wird - schließlich dürften auch die Gas- und Eisriesen in
ihrem Inneren noch über einen Gesteinskern verfügen, nur türmt sich darüber eben
eine gewaltige Atmosphäre auf, die für extreme Verhältnisse im Inneren des
Planeten sorgt.
Je massereicher ein Planet ist, desto leichter ist es, so eine Atmosphäre
aufzusammeln - wenn denn ausreichend Gas in seiner Umgebung vorhanden ist. Man
geht daher davon aus, dass die massereichsten Gesteinsplaneten etwa eine Masse
von der fünf- bis zehnfachen Masse der Erde und vielleicht maximal den doppelten
Erddurchmesser haben. Man spricht bei massereicheren Gesteinsplaneten auch von
"Supererden".
(ds/20. Juli
2023)
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