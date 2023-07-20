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Gibt es so etwas wie eine theoretische Obergrenze für die Größe bzw. Masse eines Gesteinsplaneten?

Nein, das hängt nämlich stark von den lokalen Gegebenheiten um einen jungen Stern ab. Ein Gesteinsplanet gilt dann nicht mehr als Gesteinsplant, wenn seine Atmosphäre zu dick wird - schließlich dürften auch die Gas- und Eisriesen in ihrem Inneren noch über einen Gesteinskern verfügen, nur türmt sich darüber eben eine gewaltige Atmosphäre auf, die für extreme Verhältnisse im Inneren des Planeten sorgt.

Je massereicher ein Planet ist, desto leichter ist es, so eine Atmosphäre aufzusammeln - wenn denn ausreichend Gas in seiner Umgebung vorhanden ist. Man geht daher davon aus, dass die massereichsten Gesteinsplaneten etwa eine Masse von der fünf- bis zehnfachen Masse der Erde und vielleicht maximal den doppelten Erddurchmesser haben. Man spricht bei massereicheren Gesteinsplaneten auch von "Supererden". (ds/20. Juli 2023)

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