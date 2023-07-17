Was hat es mit den Laserstrahlen auf sich, die manchmal aus Observatorien in den Himmel schießen?

Tatsächlich "schießen" einige große Teleskope parallel zur Beobachtung Laserstrahlen in den Himmel. Sie erzeugen auf diese Weise in höheren Atmosphärenschichten einen oder mehrere künstliche Referenz-"Sterne", die wiederum für ein besonderes Korrektursystem moderner Großteleskope benötigt werden.

Das größte Problem für Teleskope, die von der Erde aus beobachten, ist nämlich die Unruhe der Luft, die für unscharfe Bilder sorgt. Eine sogenannte "adaptive Optik" ermöglicht es jedoch, Bilder fast in einer solchen Schärfe aufzunehmen, als befände sich das Teleskop im Weltraum. Ein solches System gleicht die Luftunruhe mithilfe verformbarer Spiegel aus.

Damit die adaptive Optik arbeiten kann, benötigt sie aber ein Referenzsignal, welches von einem hellen Stern nahe dem Beobachtungsobjekt, oder falls ausreichend hell, vom Beobachtungsobjekt selbst stammt. Leider fehlt dies häufig. Deshalb hat man nach einen Ausweg gesucht - und gefunden: Man erzeugt einen oder mehrere Referenzsterne mit Laserstrahlen selbst. Der Laser regt dabei die in 90 Kilometer Höhe befindliche Natriumschicht zum Leuchten an.

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