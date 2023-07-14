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Warum sind Objekte von außerhalb unseres Sonnensystems so
selten?
Das Objekt
ʻOumuamua war das erste beobachtete Objekt, das von außerhalb des
Sonnensystems in unser System eingedrungen ist. Inzwischen hat man noch ein
zweites Objekt dieser Art beobachten können. Diese Objekte dürften durch
Wechselwirkungen aus einem anderen Sonnensystem herauskatapultiert worden sein
und bewegen sich seitdem durch das All.
Natürlich ist es großer Zufall, dass so ein Objekt dann gerade unser
Sonnensystem "trifft". Allerdings glaubt man auch, dass solche interstellaren
Objekte schon früher regelmäßig ins Sonnensystem gekommen sein müssen, sie nur
immer übersehen wurde.
Objekte wie
ʻOumuamua sind nämlich klein und damit auch sehr lichtschwach. Sie fallen
damit nur bei sehr tiefen Himmelsdurchmusterungen auf - wenn überhaupt. Da in
jüngster Zeit aber der Himmel sehr viel gründlicher (etwa nach erdnahen
Asteroiden) abgesucht wird, gehen so auch mehr Objekte ins Netz, die von
außerhalb des Sonnensystems gekommen sein könnten.
(ds/14. Juli
2023)
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