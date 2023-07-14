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Warum sind Objekte von außerhalb unseres Sonnensystems so selten?

Das Objekt ʻOumuamua war das erste beobachtete Objekt, das von außerhalb des Sonnensystems in unser System eingedrungen ist. Inzwischen hat man noch ein zweites Objekt dieser Art beobachten können. Diese Objekte dürften durch Wechselwirkungen aus einem anderen Sonnensystem herauskatapultiert worden sein und bewegen sich seitdem durch das All.

Natürlich ist es großer Zufall, dass so ein Objekt dann gerade unser Sonnensystem "trifft". Allerdings glaubt man auch, dass solche interstellaren Objekte schon früher regelmäßig ins Sonnensystem gekommen sein müssen, sie nur immer übersehen wurde.

Objekte wie ʻOumuamua sind nämlich klein und damit auch sehr lichtschwach. Sie fallen damit nur bei sehr tiefen Himmelsdurchmusterungen auf - wenn überhaupt. Da in jüngster Zeit aber der Himmel sehr viel gründlicher (etwa nach erdnahen Asteroiden) abgesucht wird, gehen so auch mehr Objekte ins Netz, die von außerhalb des Sonnensystems gekommen sein könnten.  (ds/14. Juli 2023)

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